In questi giorni va in scena la rassegna internazionale del merletto in Portogallo, precisamente nel Comune di Peniche, gemellato con quello di Novedrate.

Rassegna internazionale del merletto in Portogallo: presente anche il Comitato di Novedrate

Presenti a Peniche una delegazione del Comune di Novedrate e del Comitato Novedratese per la Promozione del pizzo che non hanno voluto perdersi la rassegna internazionale del merletto con la presenza di delegazioni provenienti da tutta Europa. "Un altro grande riconoscimento per la nostra preziosa tradizione", ha commentato l'Amministrazione comunale via Facebook.