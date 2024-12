Realizza un presepe per la scuola del figlio

Un presepe interamente realizzato a mano è il regalo che un papà ha voluto fare alla scuola frequentata dal figlio.

Artefice del gesto è Antonio Mandara, un 39ennne di Andrate, una frazione di Fino Mornasco:

"Mio figlio Thomas frequenta la Scuola nido di Casnate con Bernate e ho visto che il presepe che avevano loro era, secondo me, un po’ spoglio. Allora mi sono proposto per crearne uno nuovo".

La passione per i presepi

Andara ha infatti una passione per i presepi che coltiva fin dalla tenera età:

"Mi sono sempre piaciuti i presepi, fin da quando ero piccolo. Sono originario di Caserta e vedevo i miei nonni che lo facevano e mi sono appassionato. Poi anche mio papà li ha sempre creati. Ho iniziato dando una mano a loro, poi ho cominciato a costruirli fin da giovane per me, finché per un po’ ho smesso. E’ stato poi mio figlio, Gabriel, che ora ha 7 anni, a farmi ricominciare. Voleva che realizzassi un presepe per la nostra casa e così ho fatto".

L'opera per la scuola del figlio

Nella sua vita Antonio ha realizzato circa una cinquantina di presepi, curandone ogni minimo dettaglio, che sono stati realizzati come hobby e regalati a parenti e amici, finché non ha deciso di realizzarne uno per la scuola del suo secondo figlio, Thomas, 4 anni:

"Mi sono offerto di creare un presepe per loro e la scuola ha accettato. Ho iniziato a lavorarci il 4 gennaio 2024".

Ci sono volute circa 500 ore per realizzare il presepe che è stato donato ai bimbi della scuola di Casnate. L’opera di Antonio, grande circa 190cm per 60cm, è stata interamente realizzata in legno e sughero sardo e non sarà l’ultimo.

Conclude Mandara: