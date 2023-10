Record della "Bottega dell'occhiale": 1.250 chili di tappi raccolti per beneficenza

Un tappo, due tappi, tre tappi. E così via fino a raggiungere qualcosa di eccezionale come 1.250 chilogrammi di tappi di plastica e sughero raccolti in due mesi dalla "Bottega dell’occhiale" di Olgiate Comasco.

Record della "Bottega dell'occhiale": 1.250 chili di tappi raccolti in due mesi

La dimensione dell’iniziativa di solidarietà è scritta, però, non semplicemente nel quantitativo di materiale di plastica e di sughero accumulato nel breve arco temporale di due mesi.

C’è di più da raccontare, sempre mettendo l’accento sulla valenza del progetto a sostegno della Fondazione Malattie del Sangue Onlus: dal 1988 è al fianco della Divisione di Ematologia dell’Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano.

Attraverso la raccolta dei tappi, infatti, si concretizza una campagna di fundraising: le somme ricavate dal riciclo del materiale contribuiscono al finanziamento di una borsa di studio annuale di un biologo genetista per progetti di ricerca su patologie ematologiche.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 7 ottobre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui