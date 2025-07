Record italiano per Daniele Morganti nella free immersion

L'erbese ha già alle spalle parecchi successi

Record italiano per il nuotatore di Erba Daniele Morganti nella free immersion, la disciplina dell’apnea in cui si scende e risale lungo una cima, tirandosi con le braccia senza uso di pinne o altri mezzi di propulsione. L’erbese nel fine settimana ha infatti partecipato ai Campionati italiani di profondità a Riva del Garda, gareggiando il sabato con le due pinne e la domenica a free immersion.

Due giornate di grandi soddisfazioni

La prestazione della prima giornata è stata notevole, con il personal best raggiunto a 64 metri di profondità, che ha garantito a Morganti l’ottavo posto assoluto e il secondo di categoria come Master M1 (50-60 anni), ma la seconda giornata, poi, è stata davvero straordinaria, con 61 metri, e quindi 7 metri di miglioramento nel personale, terzo assoluto, podio di categoria e la conquista del record italiano.

A raccontare la contentezza per il risultato è lo stesso Daniele Morganti:

"Dopo aver festeggiato il mio risultato mi sono informato dei tuffi dei miei avversari e ho scoperto che in tre avevano girato prematuramente e sarebbero finiti dietro di me e che avevo conquistato il podio assoluto e la vittoria come Master, di conseguenza anche il record italiano della categoria M1. E’ stato un crescendo di emozioni, che mi dà la carica per migliorare me stesso e raggiungere altri traguardi".