Recruiting day, una giornata dedicata alla ricerca di opportunità lavorative - FOTO e VIDEO

Dalla mattinata odierna, mercoledì 25 settembre, il Recruiting Day organizzato dall'Amministrazione provinciale a Olgiate Comasco insieme al Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

Domanda e offerta a confronto

Seminare opportunità lavorative è l'obiettivo dell'iniziativa che raccoglie l'eredità della prima positiva sperimentazione dello scorso anno. Tra gli sforzi del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese c’è anche quello che tiene in primo piano il bisogno di occupazione e salario. E dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, ecco un’iniziativa più strutturata per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Dalle 9 alle 13, al centro congressi Medioevo di via Lucini, Amministrazione provinciale di Como e Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, in collaborazione con alcuni enti accreditati al lavoro e alla formazione, organizzano il recruiting day "Le aziende incontrano il territorio".

Focus su alcune filiere: 150 colloqui prenotati

L’appuntamento è dedicato alle filiere metalmeccanica, chimico-farmaceutica, logistica e artigianato. Di più: oggi, a partire dalle 9.30, è possibile conoscere da vicino le attività del Centro per l’impiego di Appiano Gentile. E’ prevista la presentazione di dati aggiornati, un vero e proprio focus sul livello occupazionale e dei servizi erogati a favore dei cittadini e delle imprese. La partecipazione è gratuita. Le prenotazioni online sono state chiuse per affollamento di richieste: 150 colloqui prenotati, partecipanti anche da fuori provincia.

L'importanza dell'appuntamento

"Questo momento di conoscenza - spiega Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia, in una lettera inviata a tutti i Comuni comaschi - vuole essere un’occasione per avvicinare gli amministratori del territorio ai servizi che la Provincia di Como offre in materia di politiche attive del lavoro (tra cui il collocamento mirato per persone con disabilità, i diversi strumenti di sostegno nella ricerca di lavoro e di incontro di domanda e offerta per le imprese". Presente il sindaco Simone Moretti, padrone di casa, che ha sottolineato la valenza del Recruiting day, il sindaco di Bulgarograsso Fabio Chindamo, che, in qualità di dirigente del settore Politiche attive del lavoro, ha aperto i lavori del seminario nell'auditorium e vari primi cittadini del territorio lariano.