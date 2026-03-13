Referendum, i giovani propongono un confronto con entrambe le posizioni

Si intitola “Face to face” ed è la proposta de Lo Snodo, l’associazione di Erba dedicata ai giovani. Si tratta di un dibattito per saperne di più sul referendum costituzionale

Ospiti Bonetto per il Sì e Pivanti per il No

Un vero e proprio confronto aperto tra giovani amministratori per approfondire i temi del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo prossimi. E’ questo l’obiettivo di “Face to Face”, l’incontro pubblico in programma martedì, 17 marzo, alle 20.45, presso la sala civica di Palazzo Beauharnais a Pusiano.

L’iniziativa – promossa dall’associazione giovanile Lo Snodo – vedrà protagonisti due giovani esponenti politici del territorio, chiamati a confrontarsi sui quesiti referendari: Marco Bonetto, consigliere comunale e rappresentante del fronte del Sì in provincia di Como, ed Edoardo Pivanti, consigliere comunale e membro del comitato provinciale del No. La serata sarà preceduta, a partire dalle 19.30, da un aperitivo offerto ai partecipanti. L’evento è gratuito, ma la prenotazione è consigliata al seguente link: https://forms.gle/gkGAN7uq6Xkea3ADA.

“Offrire ai giovani strumenti per comprendere meglio i temi”

L’evento rientra nel progetto “On Air – Voce ai giovani, spazio alle idee”, sostenuto da Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart – terza edizione.

L’incontro si propone come un’occasione di dialogo e confronto diretto tra posizioni diverse, con l’intento di stimolare consapevolezza e partecipazione in vista dell’appuntamento elettorale di fine marzo. Lo spiega Anais Gandolfi: