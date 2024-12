Referendum per scegliere il nome della nuova biblioteca, c’è ancora tempo per votare

E’ rimasto poco tempo a disposizione: lunedì 30 dicembre ultimo giorno per votare il nome desiderato per intitolare la biblioteca di Bizzarone.

La nuova biblioteca cerca un nome

La Giunta comunale, nella seduta di mercoledì 27 novembre, ha indetto un referendum. Nella sede della biblioteca stessa, in via Roma, durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 9 alle 12) tutti i cittadini residenti a Bizzarone aventi diritto di voto hanno potuto esprimere la propria preferenza sul nome da dare alla nuova biblioteca. Ma non è finita: urne aperte da lunedì 2 a domani, lunedì 30 dicembre. Ultima occasione per votare.

Il nominativo potrà essere scelto tra una rosa di otto “papabili" vincitori. Tutti nomi che hanno lasciato un segno nella storia del Bel Paese:

Piero Domenico Angela (1928-2022: divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista)

(1928-2022: divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista) Fabrizio Cristiano De Andrè (1940-1999: cantautore)

(1940-1999: cantautore) Umberto Eco (1932-2016: filosofo, scrittore e medievista)

(1932-2016: filosofo, scrittore e medievista) Oriana Fallaci (1929-2006: giornalista e scrittrice)

(1929-2006: giornalista e scrittrice) Primo Levi (1919-1987: scrittore e chimico)

(1919-1987: scrittore e chimico) Rita Levi-Montalcini (1909-2012: neurologa)

(1909-2012: neurologa) Alda Giuseppina Angela Merini (1931-2009: poetessa, aforista e scrittrice)

(1931-2009: poetessa, aforista e scrittrice) Giovanni Pascoli (1855-1912: poeta e critico letterario).

"Ringrazio il team che sta seguendo tutto questo - ha dichiarato in precedenza il sindaco Guido Bertocchi - formato dal vicesindaco Barbara Bottinelli, dal consigliere delegato alla Biblioteca Alessia Zuccoli e dalla bibliotecaria Ivana Rusconi: molto hanno fatto e altrettanto hanno in mente di fare”.

