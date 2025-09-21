Regali di buon inizio anno scolastico, la Giunta si autotassa

Sindaco e assessori di Lurate Caccivio si autotassano per augurare un buon inizio anno scolastico agli studenti.

Buon inizio anno scolastico

Un astuccio con materiale di cancelleria recante la scritta “Sorridi, impara, sogna”: è questo il cadeau scelto dal primo cittadino Serena Arrighi e dal suo gruppo. “Insieme all’assessore all’Istruzione Elena Canil, alla Polizia locale, ai ragazzi del centro diurno disabili e alla loro educatrice, abbiamo fatto visita alle scuole primarie Munari e Rodari e alla scuola secondaria Alfieri – esordisce Arrighi – Ho portato il saluto e il benvenuto a nome di tutta la cittadinanza ai nostri studenti, maestre, professori e personale non docente perché ognuno sentisse la vicinanza di tutta la propria comunità in questo momento speciale”.

Seicento astucci

Poi, la consegna dei 600 astucci, costati 1.200 euro e interamente pagati da sindaco e assessori. “Il dono è stato pensato e confezionato durante l’estate dai ragazzi del Cdd. Abbiamo dato anche un libretto con le norme di educazione stradale e l’invito a partecipare al nostro piedibus. È stato un momento carico di emozione e di sorrisi, che ci ricorda quanto sia importante iniziare l’anno con la giusta energia, valorizzando il lavoro di squadra”. Anche perché la realizzazione è stata corale: dai ragazzi del Cdd, che con cura hanno preparato un dono per i loro coetanei, alla Polizia locale e ai volontari.