“Regaliamo un sorriso”, partita benefica al Centro Sportivo Comunale

“Regaliamo un sorriso” è il titolo dell’evento in programma per venerdì 6 settembre, alle 19.30, al Centro Sportivo Comunale di Cantù.

“Regaliamo un sorriso” con le glorie del San Paolo e Asst

In campo per una sfida all’insegna della beneficenza si sfideranno vecchie glorie dell’Asd Cantù San Paolo (tra i quali Michele Spaggiari, Fabio Tomaino e Marino Pelosi) con vecchie glorie di Asst Lariana (già cooptati Paolo Franzoso, Renato Manfredi, Michele Tallarico, Giancarlo Scola). Organizzatori della serata sono l’Asd Cantù San Paolo insieme alla squadra di calcio degli infermieri del Cral Sant’Anna, con il patrocinio di Asst Lariana e del Comune di Cantù.

Il ricavato sarà donato a una Onlus

Il ricavato dell’iniziativa “Regaliamo un sorriso” sarà devoluto alla onlus Progetto Sorriso nel mondo, fondata dal dottor Andrea Di Francesco, referente dell’attività di Chirurgia Maxillo facciale pediatrica di Asst Lariana nonché responsabile del Coordinamento delle attività chirurgiche pediatriche e coordinatore e referente DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance).

Conto alla rovescia

La partita, come detto, si giocherà il 6 settembre al Centro Sportivo Comunale di Cantù in via Papa Giovanni XXIII (civico 3) con inizio alle ore 19.30; durante la manifestazione sarà attivo un servizio ristoro. Per informazioni è possibile contattare Angelo Goffredi al numero 377-1831022 e Amerigo Triglia al numero 347-4624917. “Ringraziamo il Comune di Cantù e Asst Lariana per la collaborazione - sottolinea Angelo Goffredi, consigliere dell’Asd Cantù San Paolo - E un ringraziamento speciale al presidente dell’Asd Cantù San Paolo Filippo Confalonieri senza il quale l’evento non sarebbe stato possibile”.

Progetto sorriso nel mondo

Nata nel 1997, Progetto Sorriso nel Mondo Onlus è un’associazione internazionale impegnata nel trattamento e nella cura delle malformazioni cranio-facciali infantili, come la labiopalatoschisi, in paesi a basse risorse, quali Bangladesh e Repubblica Democratica del Congo. L’associazione è composta da chirurghi, anestesisti e infermieri volontari che, ogni anno, portano aiuto e speranza ai bambini e alle loro famiglie. Le malformazioni del viso colpiscono, in media, un bambino su mille, ma se nei Paesi ricchi vengono trattate a pochi mesi di vita, nei paesi a basse risorse, di fatto, non vengono trattate adeguatamente e costituiscono motivo di emarginazione e, a volte, di abbandono per i piccoli e per le loro madri. Oltre all’attività chirurgica, Progetto Sorriso nel Mondo ha realizzato progetti formativi, progetti sanitari e iniziative di carattere sociale. Dal 1997 ad oggi, sono stati effettuati oltre 6.200 interventi e sono stati visitati e curati circa 14.500 pazienti, in prevalenza bambini.