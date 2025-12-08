Regalo di Natale buonissimo per 120 olgiatesi over 80 anni

Regalo buonissimo per un ampio gruppo di anziani di Olgiate Comasco ospiti nel salone del centro sportivo comunale.

Regalo agli over 80 anni

Vespa Club Olgiate Comasco e Amministrazione comunale insieme per una giornata dedicata agli anziani. Il “Pranzo per i Capelli d’argento” ha riempito il cuore tra ospitalità e sorrisi. Ben 120 i commensali, serviti da 25 volontari del Vespa Club, a partire dal presidente Graziano Mirandi, coadiuvati dal sindaco Simone Moretti e dalla consigliere alla Gentilezza Mariella Bernasconi.

Menù apprezzato

In tavola antipasti, pasta con sugo alla Silana, roast beef e il dolce preparato dal primo cittadino, impegnato con 8 chilogrammi di crema al mascarpone. Tanta voglia di aggregazione, musica, canzoni e omaggi grazie ai volontari in servizio e ai preziosi sponsor che hanno collaborato all’iniziativa: Ambrosoli, Bric’s, Fondazione Lidia e Mario Briccola, autonoleggio Berini, Blue team Olgiate Comasco, Gam, Non c’è grano, Il giardino Segreto, Pasticceria Mignon. In servizio anche Laura Ferloni, videomaker che ha ripreso sorrisi e festeggiamenti.

Pranzo dedicato soprattutto a chi è solo

“Ormai da parecchi anni organizziamo il “Pranzo per i Capelli d’argento” – spiega Mirandi, con l’entusiasmo che prevale sulla stanchezza di una meticolosa preparazione dell’appuntamento conviviale – Ci sembra giusto fare qualcosa per gli altri, soprattutto per gli anziani soli. La nostra associazione ha tanti impegni ma non ci tiriamo indietro quando si tratta di offrire momenti sempre molto graditi come questo pranzo”.