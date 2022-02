Festa degli innamorati

Esperienze di coppia nell'oasi di relax.

Monticello SPA & FIT, da anni punto di riferimento del benessere in Lombardia, è un’oasi di relax dedicata alla cura del corpo e della mente a pochi km da Milano, riaperta a metà dicembre in partnership con Terme di Saturnia Natural Destination.

Regalo speciale per San Valentino a Monticello Spa

Febbraio è il mese dedicato all’amore e Monticello SPA & FIT lo celebra con cinque esclusivi pacchetti benessere ideati per l’occasione, per regalare un’esperienza di puro benessere alla persona amata: combinazioni uniche, che uniscono a tutto il relax di una giornata in SPA speciali contenuti, come massaggi, trattamenti singoli e di coppia e sfiziose esperienze gourmet, validi per un anno. E inoltre, per chi sceglie di celebrare San Valentino a Monticello SPA, dall’11 al 14 febbraio è previsto uno speciale programma di cerimonie di benessere e un romantico aperitivo sotto le stelle, con una vista spettacolare sulle montagne imbiancate.

Tra le proposte più interessanti “Choco Experience”, un pacchetto benessere arricchito con un massaggio di olii profumati all’aroma di cioccolato, il “Gourmet Love”, un voucher comprensivo di due ingressi SPA e di una cena o un pranzo presso il Bistrot di Monticello SPA, oppure l’Exclusive Suite, con 100 minuti di esclusivi trattamenti in un’area riservata per la coppia. Il pacchetto “Precious Feeling” include il Rituale Argillarium Terme di Saturnia: un nuovissimo trattamento ispirato ad un’antica cerimonia termale, accompagnata da un calice di bollicine, con l’utilizzo della preziosa argilla delle Terme di Saturnia, fonte millenaria di benessere e partner di Monticello SPA. Per chi vuole vivere un momento di assoluta rigenerazione, da scoprire il massaggio viso-testacollo: un intenso trattamento rilassante e defaticante eseguito con l’acqua micellare e il tonico di Terme di Saturnia.

"I pacchetti che regalerete ai vostri partner sono validi per tutto l’anno - spiegano dalla Spa - Monticello SPA & FIT vi regala tutto il tempo del mondo per utilizzarli e farli utilizzare. Includono l’ingresso Gold alla SPA, utilizzabile dal lunedì alla domenica senza limiti di tempo, una cerimonia di benessere a scelta tra quelle previste per la giornata e l’esclusivo kit Gold con la fornitura di accappatoio e telo spugna e in omaggio per gli ospiti infradito e shopper logate Monticello SPA". I dettagli per la prenotazione sono disponibili sul sito nell’apposita sezione dedicata a San Valentino, dove è possibile scegliere la combinazione di servizi relax più adatta alle specifiche esigenze.