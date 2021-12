scuola

Per migliorare le dotazioni tecnologiche dell'istituto.

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando dedicato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature per gli istituti tecnici agrari.

Regione, fondi per gli istituti agrari: 61mila euro al Romagnosi di Erba

"Formazione, innovazione e sostenibilità. Sono le tre parole chiave dell'agricoltura del futuro. Abbiamo stanziato 4,2 milioni di euro per gli istituti agrari lombardi. Si tratta di scuole statali, ma siamo andati oltre le nostre competenze perché crediamo che sia necessario per gli studenti usare strumentazioni e macchine che siano al passo coi tempi e che sappiano rendere funzionali gli insegnamenti teorici e pratici alle esigenze del mercato del lavoro. Questi fondi serviranno per laboratori, attrezzature, digitale. Lo sviluppo dell'agricoltura 4.0 non si fa con i proclami, ma con risorse e programmazione". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

"È fondamentale - ha proseguito Rolfi - formare imprenditori e tecnici preparati alle sfide del futuro. Vogliamo che gli istituti della Lombardia, prima regione agricola d'Italia, offrano agli studenti un percorso formativo adeguato alle esigenze del mondo del lavoro. Con queste risorse le scuole potranno mettere a disposizione dotazioni e strumentazioni tecnologiche utilizzate nei sistemi agricoli più avanzati e nella prima trasformazione dei prodotti e saranno in grado di potenziare le dotazioni tecnologiche e scientifiche disponibili nelle strutture didattico sperimentali associate".

"Prosegue l'impegno di Regione Lombardia per garantire agli studenti una didattica innovativa e al passo con i tempi - ha aggiunto l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala - questo è fondamentale anche per superare il divario tra la domanda da parte delle imprese e le offerte di competenze". "Un ringraziamento - ha concluso Sala - va quindi all'assessore Fabio Rolfi per questa delibera che abbraccia e accresce la trasformazione digitale che la Lombardia sta vivendo".

In provincia di Como riceverà 61.255 euro l'Istituto statale di Istruzione Superiore 'G.D. Romagnosi' di Erba.