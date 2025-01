Reparti di Chirurgia a Cantù e Como: le novità

Così come definito dal nuovo Piano di organizzazione aziendale strategico deliberato dalla direzione di Asst Lariana, l’area della Chirurgia sarà oggetto di importanti novità.

I cambiamenti

Viene soppressa la struttura complessa di Chirurgia generale ad indirizzo toraco vascolare e ci saranno una struttura complessa di Chirurgia Generale e una struttura complessa di nuova istituzione di Chirurgia Vascolare (la prima è in capo al dottor Adelmo Antonucci, per la seconda verrà bandito un concorso considerato che il dottor Roberto Caronno ha rassegnato le proprie dimissioni).

La chirurgia toracica

La struttura semplice Chirurgia toracica d’urgenza viene sostituita dalla struttura semplice Chirurgia Toracica, sempre in capo al dottor Angelo Calati; gerarchicamente la struttura dipenderà dalla Chirurgia Generale di Asst Lariana e funzionalmente dalla struttura complessa di Chirurgia Toracica di Asst Lecco. E’ conseguente a tale riorganizzazione, nelle more del concorso che verrà bandito, l’attivazione delle procedure per l’attribuzione delle funzioni temporanee di direttore della Chirurgia Vascolare.

A Cantù

Il nuovo Piano ha altresì previsto l’istituzione di una struttura complessa di Chirurgia generale per l’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù (anche in questo caso verrà bandito apposito concorso). “Si tratta di una riorganizzazione funzionale alle attività che all’ospedale Sant’Anna, in particolare, che è Dea di secondo livello (Dipartimento di emergenza e accettazione, ndr) devono essere garantite - osserva il direttore sanitario Brunella Mazzei - A Cantù l’istituzione di un primario di Chirurgia dedicato, risponde al rafforzamento della rete di Asst Lariana che vede nel presidio di via Domea un importante e prezioso supporto”.