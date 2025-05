Reperti del Neolitico trovati durante i lavori al cimitero

Reperti del Neolitico rinvenuti durante i lavori di ampliamento del cimitero di Lipomo.

Trovate tracce di un insediamento del Neolitico

Gli scavi, diretti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia e Varese ed eseguiti in accordo con l’amministrazione comunale di Lipomo, hanno evidenziato tracce di un insediamento di cui sono state riconosciute alcune fondazioni in ciottoli e buche di palo che lasciano immaginare la presenza di edifici realizzati in legno e altro materiale deperibile. Il rinvenimento conferma la presenza di gruppi umani sulla Spina Verde in età neolitica. In precedenza, evidenze di questa fase cronologica sulla Spina Verde erano attestate solo da indagini archeologiche a San Fermo della Battaglia e Montano Lucino, mentre materiali sporadici provengono da Como e da Brunate.

Così spiega il sindaco Alessio Cantaluppi:

“Nell’ambito dei lavori di ampliamento del cimitero, come previsto dalla norma, l’Amministrazione comunale ha proceduto con indagini archeologiche preventive che hanno rivelato la presenza di paleosuolo. I successivi scavi archeologici – finanziati dall’Amministrazione Comunale e diretti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia e Varese – hanno messo in luce un importante sito risalente al Neolitico. Con grande interesse e attenzione abbiamo seguito la prosecuzione delle indagini archeologiche che sono durate alcuni mesi. Considerata l’eccezionalità della scoperta, abbiamo accompagnato gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria a visitare il sito e ad ascoltare le spiegazioni degli archeologi. Le visite hanno suscitato grande interesse e curiosità da parte dei ragazzi che hanno potuto vedere con i propri occhi uno scavo archeologico in corso. Ringrazio la dottoressa Grazia Maria Facchinetti della Soprintendenza cui garantiamo fin da ora la massima collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale sia per le indagini che dovranno proseguire sia per la futura valorizzazione e conservazione dei ritrovamenti. Da ultimo ringrazio i tecnici di Ra.Ga - società di ricerca archeologica incaricata dal Comune – nelle persone del dottor Blockey e della dott.ssa Giordana Ridolfi”.

Questa sera se ne parla in sala consiliare

La serata dal tema «Riflessi di preistoria - Il Neolitico comasco e gli scavi svelati a Lipomo» organizzata dall'associazione culturale Lepomis avrà proprio questo tema: con inizio alle 20.30, prevede l’intervento di esperti per parlare della Preistoria nel nostro territorio.

I relatori della serata saranno Stefano Rossi, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che parlerà di «Il popolamento neolitico del Comasco e dell’Alta Brianza»; Clelia Orsenigo, del Museo civico di Erba, che parlerà di «La Preistoria del territorio attraverso le testimonianze al museo di Erba»; a seguire interverrà Grazia Maria Facchinetti, della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio, che con l’archeologa Giordana Ridolfi tratterà di «Lo scavo archeologico presso il cimitero di Lipomo».

La serata è a ingresso libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.