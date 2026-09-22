L'iniziativa

Residenza San Giovanni in festa con “Emmaus sotto le stelle d’oriente”

Residenti e visitatori hanno partecipato a un pomeriggio di musica, danze, giochi e attività a tema orientale per la fine dell'estate

Residenza San Giovanni in festa con “Emmaus sotto le stelle d’oriente”

Asso ·

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Sabato 19 settembre, la Residenza San Giovanni di Asso ha celebrato la fine dell’estate con l’evento “Emmaus sotto le stelle d’Oriente”.

Un pomeriggio ricco di magia, con attività, musica e danze a tema “Mille e una Notte”, all’interno di una cornice in stile orientale creata con gli allestimenti realizzati a mano dai residenti della struttura.

Il tè marocchino di benvenuto

Tutti gli ospiti sono stati accolti da Khadja, operatrice socio-sanitaria della Residenza, che ha preparato e servito loro il tradizionale tè marocchino, simbolo di ospitalità e benvenuto.

L’intrattenimento musicale è stato curato dal chitarrista Matteo Cattelan e dal duo composto da Giorgio e Giuseppe, che hanno proposto una selezione di brani eseguiti con fisarmoniche e organetto.

Musica e danze orientali

All’evento hanno preso parte anche diverse scuole di ballo locali, che hanno regalato agli spettatori magiche danze del ventre e balli dai tipici movimenti orientali.

Tra queste, la scuola Aledis Dance Lab di Inverigo, rappresentata dalla ballerina Mafalda Cerrito, che si è esibita accompagnata dalla voce di Paolo Grigis.

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Tarocchi e artigianato orientale

Presente anche Elisa del Centro Olistico Nithin Bhai di Asso, il cui stand dedicato alla lettura dei tarocchi e all’esposizione di oggetti d’artigianato orientale ha conquistato l’interesse dei visitatori.

La presenza del Centro Olistico ha contribuito ad avvolgere i giardini della struttura in un’affascinante atmosfera mistica.

Giochi e animazione

Conduttori d’eccezione sono stati i terapisti della riabilitazione Simone Vanossi, Jacopo Longoni e Andrea Pozzi e l’educatrice Giulia Ferrari, che hanno presentato ogni momento tra risate e allegria.

Residenti e visitatori hanno inoltre potuto cimentarsi in un cruciverba e in un tombolone a tema “Mille e una Notte”.

Il buffet per gli ospiti

Nel corso del pomeriggio è stato proposto anche un ricco buffet, preparato dal bar-pasticceria DoppioZero, che ha deliziato i palati degli ospiti.

Il saluto alla fine dell’estate

“Ringraziamo tutti i partecipanti all’evento e le realtà locali che ci hanno fatto trascorrere un pomeriggio fuori dall’ordinario e ci hanno trascinato, per qualche ora, in Paesi lontani – racconta Eleonora Elli, direttrice della Residenza San Giovanni –. Siamo felici di celebrare l’arte e il talento del nostro territorio e non c’è occasione migliore del nostro evento annuale per dire arrivederci all’estate”.

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