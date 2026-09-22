Residenza San Giovanni in festa con “Emmaus sotto le stelle d’oriente”

Residenti e visitatori hanno partecipato a un pomeriggio di musica, danze, giochi e attività a tema orientale per la fine dell'estate

Sabato 19 settembre, la Residenza San Giovanni di Asso ha celebrato la fine dell’estate con l’evento “Emmaus sotto le stelle d’Oriente”.

Un pomeriggio ricco di magia, con attività, musica e danze a tema “Mille e una Notte”, all’interno di una cornice in stile orientale creata con gli allestimenti realizzati a mano dai residenti della struttura.

Il tè marocchino di benvenuto

Tutti gli ospiti sono stati accolti da Khadja, operatrice socio-sanitaria della Residenza, che ha preparato e servito loro il tradizionale tè marocchino, simbolo di ospitalità e benvenuto.

L’intrattenimento musicale è stato curato dal chitarrista Matteo Cattelan e dal duo composto da Giorgio e Giuseppe, che hanno proposto una selezione di brani eseguiti con fisarmoniche e organetto.

Musica e danze orientali

All’evento hanno preso parte anche diverse scuole di ballo locali, che hanno regalato agli spettatori magiche danze del ventre e balli dai tipici movimenti orientali.

Tra queste, la scuola Aledis Dance Lab di Inverigo, rappresentata dalla ballerina Mafalda Cerrito, che si è esibita accompagnata dalla voce di Paolo Grigis.

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Tarocchi e artigianato orientale

Presente anche Elisa del Centro Olistico Nithin Bhai di Asso, il cui stand dedicato alla lettura dei tarocchi e all’esposizione di oggetti d’artigianato orientale ha conquistato l’interesse dei visitatori.

La presenza del Centro Olistico ha contribuito ad avvolgere i giardini della struttura in un’affascinante atmosfera mistica.

Giochi e animazione

Conduttori d’eccezione sono stati i terapisti della riabilitazione Simone Vanossi, Jacopo Longoni e Andrea Pozzi e l’educatrice Giulia Ferrari, che hanno presentato ogni momento tra risate e allegria.

Residenti e visitatori hanno inoltre potuto cimentarsi in un cruciverba e in un tombolone a tema “Mille e una Notte”.

Il buffet per gli ospiti

Nel corso del pomeriggio è stato proposto anche un ricco buffet, preparato dal bar-pasticceria DoppioZero, che ha deliziato i palati degli ospiti.

Il saluto alla fine dell’estate