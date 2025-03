Restaurata la statua della Madonna

Un intervento per salvaguardare il patrimonio artistico, religioso e storico della comunità: durante questa settimana, dopo mesi di attente valutazioni, si sono svolti i lavori per restaurare la statua della Beata Vergine Addolorata, che si trova all’interno della chiesa di Luisago.

L'opera

La statua è stata realizzata nel Cinquecento e, originariamente, apparteneva ai soppressi frati di San Gerolamo, che avevano una sede a Como. Solo successivamente la Madonna è approdata proprio a Luisago. Dal punto di vista dei materiali è fatta in legno, con una preparazione in gesso, che poi è stata dipinta. La principale problematica, da risolvere, riguardava le dita, ormai quasi spezzate; ma, più in generale, lo stucco si stava staccando anche in altre parti. Inoltre, la Beata Vergine Addolorata, negli ultimi anni, non si trova più all’interno di una teca, come in passato, e quindi rischia sempre di subire qualche colpo accidentale.

Il restauro

Spiega così il suo intervento Enrica De Rocco, la restauratrice che si è occupata della statua:

"I lavori, ormai, sono praticamente giunti al termine. Io, nello specifico, ho realizzato un intervento di manutenzione d’urgenza per evitare, soprattutto, la definitiva perdita delle dita originali della mano destra, parecchio instabili. Poi c’era anche qualche sollevamento del colore e piccole crepe sparse, ma in questi giorni tutto è stato sistemato. Tra l’altro, ho saputo che in passato questa Madonna è stata portata in processione e quindi, chiaramente, è più difficile conservare in perfette condizioni una statua che viene spostata. Ora che è fissa in questa postazione, all’interno della chiesa, la situazione penso sia più tranquilla, anche per conservarla bene nei prossimi anni".

Il commento del parroco

Sul tema del restauro si è espresso anche il parroco, don Fabio Molteni, che è arrivato a Luisago nel mese di settembre.