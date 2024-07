Restauro per le campane della chiesa

Grandi lavori presso la chiesa parrocchiale di Carugo. Da aprile prosegue l’intervento per la sistemazione del tetto, mentre settimana scorsa sono state portate via, per un restauro, le campane.

Il restauro

Il parroco del paese, don Paolo Baruffini afferma:

«I lavori proseguono già da tanti mesi. È in atto il rifacimento della copertura del tetto, che necessitava di essere rifatto completamente».

Il sacerdote prosegue parlando delle campane, trasportate su un mezzo pesante nella giornata di giovedì: «Le campane sono state portate in officina per la pulizia e la sistemazione. Un rinnovamento dopo 70 anni».

Non è la prima volta che il paese si ritrova orfano del rassicurante rumore delle campane. Queste ultime erano state requisite una prima volta nel 1944. Furono poi rimesse al loro posto cinque anni dopo, nel 1949, con una solenne celebrazione.

Replicare l’evento è nelle intenzioni del parroco:

«Faremo poi una cerimonia di consacrazione delle campane, sistemate, restaurate e pulite».

Esse si trovano presso la ditta Sabbadini Campane, un punto di riferimento per il settore, che ha sede a Fontanella, nella provincia di Bergamo.

La portata dell’intervento non è banale:

«Il tetto è molto grande ma l’intervento sta andando avanti bene».

Fondamentale è l’apporto della comunità dei fedeli:

«Ringraziamo i parrocchiani per la loro generosità. Contribuiscono a queste spese. Sono molto bravi. Dopo tanti anni era necessario rifare il tetto».

Lavori importanti che coinvolgeranno il paese ancora per un po’ di mesi ma che doneranno un nuovo volto e un nuovo suono alla chiesa.