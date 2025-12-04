Restituita al proprietario la bicicletta rubata

La bicicletta era stata rubata nel 2023 a Milano: è stata recuperata a febbraio dalla Polizia Provinciale di Como durante un’operazione di controllo del territorio e poi restituita al legittimo proprietario.

Sale a tre il numero delle biciclette recuperate

Negli ultimi mesi sono tre le e-bike del valore di circa 1500 euro l’una restituite ai proprietari grazie a un efficace lavoro di collaborazione tra Polizia Provinciale di Como e Polizia Locale di Milano.

Il recupero della bicicletta è avvenuto grazie alla segnalazione pubblicata sulla pagina Facebook “Bici rubate e ritrovate”, gestita dalla Polizia Locale di Milano: il proprietario, vedendo la fotografia del mezzo, ha potuto riconoscerlo.

Il ritrovamento risale a febbraio, quando una pattuglia della Polizia Provinciale aveva fermato un autocarro con targa marocchina durante dei controlli in via Napoleona, a Como. Il comportamento anomalo delle persone a bordo aveva insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere alla verifica del mezzo: all’interno si trovavano tre individui, uno dei quali è riuscito a scappare. Gli altri due, entrambi cittadini marocchini, sono stati identificati e denunciati per ricettazione.

All’interno dell’autocarro sono state rinvenute numerose biciclette rubate, che con ogni probabilità erano destinate a essere caricate al porto di Genova per poi raggiungere il Marocco.