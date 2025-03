Restyling della palestra quasi completo

Inverigo, ormai il restyling della palestra di via Monte Barro è quasi completo. Recentemente installato il nuovo tabellone luminoso, manca solo l'impianto acustico.

Investiti 226mila euro

Un restyling quasi completo grazie anche ai fondi del Pnrr. Sono stati oltre 226mila gli euro investiti nella palestra di via Monte Barro ad Inverigo. Di questi, quasi 128mila euro provenienti dal Pnrr per un impianto più efficiente e all'avanguardia. Il primo passo, fatto all’inizio della stagione, è stato quello di cambiare le luci: le vecchie si erano bruciate e tra settembre e ottobre sono state montate15 nuove luci led. Altro passo già fatto è stato quello di acquistare tre tavoli da ping-pong da interno (muniti di tre teli di copertura impermeabile e 12 racchette) e due canestri da basket con ruote in occasione del "Mese dello sport".

Riqualificati fotovoltaico e centrale termica

Gran parte della spesa investita (160mila euro, di cui 70mila da fondi Pnrr) è servita per la riqualificazione della centrale termica e per l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico.

"Il vecchio fotovoltaico risaliva a circa 12 anni fa - sottolinea il vicesindaco Alessandro Anzani - Ora consumi e prestazioni sono migliori e sia il fotovoltaico che la nuova centrale termica sono a servizio non solo della palestra, ma anche della mensa".

Un ulteriore passo è stato compiuto lo scorso fine settimana, con l’installazione del nuovo tabellone elettronico.

"Il vecchio risaliva addirittura al 2001. Quello nuovo è più grande e con luci led davvero ben visibili e di ultima generazione - afferma Anzani - Oltre al nuovo tabellone sono stati installati due cronometri da 24 secondi sopra i canestri, come da regolamento per la Serie D. Il tutto coordinato con una consolle di comando. Un investimento da quasi 25mila euro".

Ora l'impianto acustico

L’ultimo passo sarà la sostituzione dell’impianto audio per vivere ogni partita con il giusto ritmo. Una spesa di 33mila euro finanziata, come nel caso del nuovo tabellone, interamente da fondi Pnrr. Per il sistema d’amplificazione tornerà utile anche il nuovo punto rete dati, per cui si è investito circa 970 euro.