Rete fognaria, si prolunga la chiusura del centro città

Emessa un'ordinanza di Polizia locale valida per domani, lunedì 3 agosto, e per martedì 4.

Bloccato il traffico veicolare di corso XXV Aprile fino all’intersezione di via Plinio compresa, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della fognatura

Da domani iniziano le opere in un altro tratto del corso

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria di corso XXV Aprile: le opere proseguono, ma la ditta Leoni costruzioni incaricata all’esecuzione delle opere necessita di un prolungamento della chiusura al traffico veicolare fino all’intersezione di via Plinio compresa.

Inoltre, per permettere l’intervento serve occupare l’area antistante l’ingresso carraio del civico 123 di corso XXV Aprile per l’intera giornata di domani, lunedì 3 agosto.

Da martedì interdetto l’ingresso in via Plinio

Da martedì, 4 agosto, e fino al termine dei lavori sarà prolungata la chiusura fino a via Plinio compresa. L’accesso al tratto di corso XXV Aprile interessato dal cantiere sarà vietato a tutti, a esclusione dei residenti del civico 123.

Accesso consentito da piazza Matteotti

Ecco le modifiche e gli orari: dalle 8 alle 17 di domani, lunedi 3 agosto, sospensione della circolazione di fronte al passo carrabile 123 di corso XXV Aprile; dalle 7 di martedì 4 agosto e fino al termine dei lavori istituzione del divieto di fermata con rimozione forzata in tutta la via Plinio. Verrà creato – dall’intersezione di via Plinio con piazza Matteotti – un doppio senso di circolazione per consentire l’accesso in entrata e uscita.