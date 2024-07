Rianimazione: a Cantù selezione interna, al Sant’Anna ridefinizione delle attività

All’ospedale di Cantù selezione interna per la sostituzione temporanea del primario di Rianimazione; al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ridefinizione delle attività delle due strutture di Anestesia-Rianimazione.

Anestesia e Rianimazione, le indicazioni a Cantù

Il prossimo 7 agosto il dottor Antonio Micucci, primario della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Cantù, andrà in pensione, per raggiunti limiti di età. In attesa dello svolgimento delle procedure concorsuali per il nuovo primario, verrà emesso un avviso di selezione interna per l’affidamento temporaneo dell’incarico di sostituzione. Spetterà poi alla direzione sanitaria procedere alla valutazione comparata dei curricula formativi e professionali presentati dai dirigenti interessati e alla conseguente individuazione del nominativo da sottoporre alla direzione generale per il conferimento dell’incarico temporaneo. L'avviso pubblico per l’individuazione del nuovo primario, nel frattempo, è già stato bandito e l’11 luglio scade il termine per la presentazione delle domande.

Al Sant’Anna Barone in pensione

All’ospedale Sant’Anna, a seguito del pensionamento dal 7 luglio del dottor Paolo Barone, la direzione ha provveduto a deliberare una temporanea riorganizzazione delle attività della struttura di Anestesia e Rianimazione, accorpandole con quelle della Anestesia 2. La struttura diretta dal dottor Barone è quella di Anestesia e Rianimazione 1, che si occupa della gestione del pre-ricovero, della week surgery e della day surgery. La struttura di Anestesia e Rianimazione 2, diretta dal dottor Andrea Lombardo, ha in capo la gestione dei posti letto dell’area della Rianimazione e del blocco operatorio, compresa la sala parto.

Con il pensionamento del dottor Barone e in attesa delle valutazioni connesse al Piano di organizzazione strategico aziendale - piano per il quale Regione ha comunicato che è possibile presentare una richiesta di variazione - dal giorno 7 luglio le attività delle due strutture saranno accorpate. Resta inteso che la riorganizzazione non comporta alcuna modifica dei servizi e delle attività erogate ai pazienti.