Riaperta la strada che collega Olgiate a Lurate con 12 giorni di anticipo

Oggi, sabato 4 marzo 2023, è stata riaperta la strada che collega Olgiate Comasco a Lurate Caccivio con 12 giorni di anticipo.

I lavori di Como Acqua per l’allacciamento della nuova fognatura a quella già esistente in via Carducci, all’altezza del ponte dell’ex ferrovia, e in via Baragiola, civico numero 5, hanno reso necessario il divieto di circolazione da mercoledì 15 febbraio. La strada non avrebbe dovuto essere transitabile sino alle 18 di giovedì 16 marzo, ma è stato possibile aprirla oggi, con 12 giorni di anticipo. L’arteria stradale in questione è utilizzata non solo dai residenti nella frazione ma anche da parecchi cittadini per raggiungere Lurate o i paesi circostanti, evitando di transitare sulla statale Briantea. Soddisfazione da parte del sindaco di Olgiate, Simone Moretti.