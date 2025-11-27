Riaperto l’ufficio postale a Ronago

Mercoledì 26 novembre ha riaperto al pubblico, dopo circa un anno, l’ufficio postale affacciato su piazza della Chiesa in località Ronago.

Ufficio postale riaperto al pubblico

Sono terminati nella sede i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 Comuni con meno di 15.000 abitanti contribuendo al loro rilancio.

Riqualificato l’ambiente

Tra gli interventi effettuati, il rinnovo completo del layout dell’ufficio con nuovi arredi, nuove postazioni ergonomiche ribassate per poter meglio accogliere i clienti. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. L’ufficio postale di Ronago torna a disposizione dei cittadini con i consueti orari lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.