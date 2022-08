Ha riaperto l’ufficio Postale di Cantù Centro in Piazza Parini 3, dopo la chiusura necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’impianto di riscaldamento della sede e l’impianto di illuminazione.

Riaperto l'ufficio Postale di piazza Parini

Sono stati infatti dismessi i vecchi impianti di riscaldamento e sostituiti quelli a pompa di calore, con l’obiettivo di ridurre notevolmente le emissioni di CO2; sono inoltre stati sostituiti tutti i corpi illuminanti con plafoniere a led che permettono una notevole riduzione dei consumi energetici. L’intervento di piazza Parini segue quello già avvenuto nel mese di luglio presso l’ufficio di Cantù 1 con la sostituzione dei corpi illuminanti a favore di un impianto a LED, con questi lavori in provincia di Como diventano 33 gli Uffici in cui sono già stati modificati gli impianti di illuminazione con il sistema a led in un’ottica di risparmio energetico.