Riapertura palestra, conto alla rovescia

Asso conto alla rovescia per la riapertura della palestra. Mancano soltanto gli ultimi interventi e collaudi.
Termine lavori sempre più vicino
La data di fine lavori è ormai sempre più vicina e presto la palestra, totalmente rimessa a nuovo, potrebbe aprire le proprie porte.
“Un lavoro che volge al termine – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Nava – Il materassino, l’effettivo campo da gioco, è stato consegnato e quindi siamo ormai in chiusura del cantiere: per i prossimi giorni contiamo di chiudere il tutto”.
Quali sono gli interventi che sono stati eseguiti?
“Abbiamo rivisto tutto il materassino e quindi tutta la parte del massetto e del tappetino da gioco. Sono stati rifatti nuovi canestri, che sono anche motorizzati – racconta Nava – Abbiamo poi rivisto tutta la parte degli spogliatoi e anche lo spogliatoio riservato ai diversamente abili, ma anche i servizi igienici. Abbiamo installato un nuovo quadro luci e nella parte superiore realizzato un locale tecnico-studio, che potrà essere utilizzato anche come locale per segnare i punti, ma anche come aula riunioni nel caso in cui i genitori richiedessero incontri al termine delle attività in palestra. Abbiamo inoltre fatto un taglio termico per poter permettere il posizionamento della nuova scala antincendio e tutte le varie porte d’accesso per i disabili”.
I costi
Sono stati installati nuovi impianti led con nuove plafoniere e nuovi macchinari per il ricircolo dell’aria, oltre ad un impianto audio che rappresenta un’ulteriore novità.
“Uno spazio dedicato allo sport, ma non solo – precisa il sindaco Mirko Donadini Pina – Con l’impianto audio e delle piccole accortezze che proteggeranno il tappeto in finto rovere permetterà di organizzare eventi extra-sportivi”.
Capitolo costi:
“450mila euro dal Credito Sportivo. Un mutuo dove vengono rimborsati circa 105mila euro di parte interesse, che è il finanziamento che ci dà il Credito Sportivo – spiega il primo cittadino – Con questo intervento la palestra risulta pronta, completa, funzionale per allenamenti di tutte le discipline, minibasket compreso e già pronta per le partite di pallavolo”.
Aggiunge il vicesindaco:
“Potrà essere anche montato il campo da tennis. Si tratta di un intervento a cui tenevamo fortemente e che riqualifica il centro sportivo”.
Obiettivo è entro fine settembre di aprire le porte:
“Mancano gli ultimi interventi e i collaudi, così da presentarla alla cittadinanza con una visita entro fine settembre – conclude Nava – Volevamo fare un intervento completo e non suddiviso in parti. Per questo ci siamo appoggiati al Credito Sportivo”.