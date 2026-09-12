Riapertura palestra, conto alla rovescia

Asso conto alla rovescia per la riapertura della palestra. Mancano soltanto gli ultimi interventi e collaudi.

La data di fine lavori è ormai sempre più vicina e presto la palestra, totalmente rimessa a nuovo, potrebbe aprire le proprie porte.

“Un lavoro che volge al termine – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Nava – Il materassino, l’effettivo campo da gioco, è stato consegnato e quindi siamo ormai in chiusura del cantiere: per i prossimi giorni contiamo di chiudere il tutto”.

Quali sono gli interventi che sono stati eseguiti?

“Abbiamo rivisto tutto il materassino e quindi tutta la parte del massetto e del tappetino da gioco. Sono stati rifatti nuovi canestri, che sono anche motorizzati – racconta Nava – Abbiamo poi rivisto tutta la parte degli spogliatoi e anche lo spogliatoio riservato ai diversamente abili, ma anche i servizi igienici. Abbiamo installato un nuovo quadro luci e nella parte superiore realizzato un locale tecnico-studio, che potrà essere utilizzato anche come locale per segnare i punti, ma anche come aula riunioni nel caso in cui i genitori richiedessero incontri al termine delle attività in palestra. Abbiamo inoltre fatto un taglio termico per poter permettere il posizionamento della nuova scala antincendio e tutte le varie porte d’accesso per i disabili”.