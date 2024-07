Riapre la Provinciale dopo la frana a Longone

La circolazione potrà riprendere intorno alle 19

Messa in sicurezza la Sp 41 da detriti e possibili crolli

Riaprirà tra poche ore, indicativamente attorno alle 19 di oggi, la strada Provinciale 41 all'altezza di Longone al Segrino. La viabilità era stata interrotta nella notte tra domenica e lunedì, 7 e 8 luglio, a causa del crollo di un muro della proprietà che costeggia la via. I detriti si erano riversati sulle corsie e per tutta la giornata di ieri i mezzi sono stati al lavoro per la rimozione del materiale franato. Anche oggi le operazioni sono proseguite per la messa in sicurezza della parete, con il taglio delle piante in corrispondenza della parte franata e la pulizia da massi e terra sulla parete.

Successivamente si dovrà intervenire per la sistemazione del muro

Sul posto anche il vicesindaco longonese, Pierangelo Castelnuovo: "Abbiamo provveduto alle operazioni di messa in sicurezza perché l'obiettivo era ripristinare la viabilità e non creare ulteriori disagi. Il rifacimento del muro sarà un'operazione successiva a quanto fatto fino a ora. Il percorso pedonale a lato della strada resterà ancora impraticabile".