“Dopo mesi di attesa, siamo lieti di annunciarvi che finalmente la nostra sala riapre le porte al pubblico!”. E’ con questo annuncio che il comitato di gestione del cineteatro Excelsior ha finalmente potuto annunciare la riapertura al pubblico.

Riapre l’Excelsior, finalmente!

Il desiderio di riaprire era forte ormai da tempo, ma si voleva la certezza di una riapertura in totale sicurezza e con una accurata pianificazione. E finalmente ora si parte e si riapre proprio oggi, sabato 8 maggio, con la proiezione del film drammatico “Nomadland”, recentemente premiato agli Oscar come miglior film. Per rispettare il coprifuoco fissato dalla normativa ancora a partire dalle 22 si è ovviamente reso necessario anticipare l’orario delle proiezioni. Saranno dunque questi i nuovi orari: oggi, sabato 8 maggio, alle 19.45, domenica 9 maggio alle 17 e alle 19.45 e lunedì 10 maggio alle 19.45.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 8 maggio 2021

