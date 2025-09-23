Riapre l’oratorio: genitori uniti per pulirlo e renderlo più bello. Appuntamento a sabato 27 settembre all’oratorio San Luigi di Albavilla.

L’iniziativa è in programma per tutta la giornata di sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. “PuliAmo l’oratorio” è organizzata dai volontari ed è aperta a tutti: sarà una giornata dedicata alla pulizia degli spazi interni e esterni della sede. Tutti sono invitati, per lavorare insieme per un unico scopo, rendere l’oratorio un luogo più bello pulito e accogliente. Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente in parrocchia.