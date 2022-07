Da oggi riapre l’ufficio Postale di Cantù 1, in via Fiammenghini 34, dopo la chiusura necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’impianto di illuminazione della sede. Sono stati infatti sostituiti 27 corpi illuminanti con plafoniere a led che permettono una notevole riduzione dei consumi energetici, nonché una maggiore sicurezza grazie a 3 kit illuminanti di emergenza che si attivano in caso di black out.

Riapre l’ufficio Postale di Cantù 1

In provincia di Como sono 31 gli Uffici in cui sono già stati modificati gli impianti di illuminazione con il sistema a led in un’ottica di risparmio energetico. Sempre a Cantù, nell’ufficio Postale di Piazza Parini 3, sono stati programmati a partire da mercoledì 6 luglio importanti lavori di ristrutturazione sempre con l’obiettivo di migliorare l’efficientamento energetico della sede postale. Pertanto al fine di garantire il consueto livello di servizio ai clienti e per tutta la durata dei lavori, per circa un mese, sarà potenziato l’organico nell’Ufficio Postale di Vighizzolo di Cantù in via Anglieri 2 con l’apertura aggiuntiva di due sportelli, che vanno ad unirsi ai due già attivi. Sempre per andare incontro alle esigenze dei cittadini l’Ufficio di Vighizzolo rimarrà aperto fino alle 19.05 tutti i martedì e venerdì fino alla fine dei lavori. I cittadini potranno rivolgersi inoltre agli Uffici Postali di Cantù 1 in Via Fiammenghini, 34, Cascina Amata in Via Foscolo, 1 e Mirabello di Cantù in Via Lombardia, 68.