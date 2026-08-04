Riapre l’ufficio postale di Lurate Caccivio dopo i lavori Polis

L’ufficio postale di Via Alessandro Volta 10 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

L’ufficio postale di Lurate Caccivio riapre oggi dopo i lavori Polis.

Il dettaglio degli interventi

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. Le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale, una nuova illuminazione a basso consumo energetico e una nuova pavimentazione con percorso tattile per ipovedenti.

Sono state inoltre realizzate postazioni di lavoro ergonomiche con sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Servizi disponibili

Disponibili nella sede i certificati anagrafici, di stato civile oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini di Lurate Caccivio possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Presente, inoltre, nella sede uno sportello ATM Postamat per prelievo di contanti o svolgimento in autonomia di tutte le operazioni disponibili.

Orari di apertura

L’ufficio postale di Via Alessandro Volta 10 è a disposizione dei cittadini con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.