Riapre l’ufficio postale di Montorfano

Il 14 novembre ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Montorfano. La sede in Via Brianza era chiusa per lavori dallo scorso 24 settembre.

Spazi migliorati e nuovi servizi disponibili

Sono giunti al termine gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento previsti dal Progetto Polis, iniziativa di Poste Italiane volta ad assicurare ai cittadini dei comuni con meno di 15mila abitanti sportelli capaci di ospitare anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

I lavori eseguiti hanno interessato gli spazi interni alla sede, rinnovati in termini di funzionalità con arredi moderni e postazioni ergonomiche ribassate, progettate per accogliere i clienti al meglio.

Accanto ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energia, l’ufficio offre oggi anche servizi INPS e servizi anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

L’ufficio torna a disposizione dei cittadini nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.