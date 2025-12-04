Riaprono gli uffici postali di Argegno e Valbrona

Con il termine dei lavori del progetto Polis riaprono al pubblico gli uffici postali di Argegno e Valbrona: ad Argegno domani 5 dicembre, a Valbrona ha invece riaperto ieri, 3 dicembre.

Spazi migliorati e nuovi servizi disponibili

Sono giunti al termine nei due Comuni gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, volto ad assicurare ai cittadini dei comuni con meno di 15mila abitanti sportelli capaci di ospitare anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

I lavori eseguiti hanno riguardato gli spazi interni, ampiamente rinnovati in termini di funzionalità con arredi moderni e postazioni ergonomiche ribassate, progettate per accogliere al meglio i clienti.

Oltre ai classici servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso l’ufficio postale saranno ora disponibili anche i servizi INPS e i servizi anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Gli ufficio postali tornano quindi a disposizione dei cittadini: ad Argegno la sede sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, a Valbrona lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.