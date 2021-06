Centro sportivo di Erba: riaprono le piscine all’esterno, ma la palestra resterà chiusa fino a settembre. Chiuse anche le piscine coperte in attesa di nuove direttive dal governo.

Riaprono le piscine scoperte al Lambrone

"A causa delle limitazioni imposte dalle ultime indicazioni del governo, che consentono la riapertura della palestra dal 1° giugno 2021, ma con limitazioni più restrittive rispetto alle linee guida dello scorso anno come ad esempio il divieto di utilizzo delle docce, riteniamo più tutelante ripartire con il servizio da settembre 2021 sperando che la situazione pandemica consenta l’utilizzo della palestra con minori limitazioni e un servizio più idoneo", hanno difatti fatto sapere da Snef, la società che da anni gestisce il centro sportivo Lambrone.

Per gli iscritti alla palestra rimane comunque la possibilità di convertire la parte rimanente dell’abbonamento in voucher spendibili per le attività presenti e attive nel centro sportivo. Per quanto riguarda il parco estivo esterno, invece, la ripartenza sarà da questo fine settimana. Oggi, sabato 5 e domani, domenica 6 giugno, il parco estivo aprirà straordinariamente (tempo permettendo) per l'inizio della stagione estiva 2021.

