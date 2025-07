Ricercatore veterinario e arbitro di talento: alzatese promosso in Serie C

SUCCESSO

29 anni, il giovane si è approcciato al calcio anche grazie alla famiglia da sempre appassionata di sport

Ricercatore veterinario e arbitro di talento: Stefano Raineri, di Alzate, è stato promosso in Serie C. 29 anni, dalla frazione di Verzago, il giovane si è approcciato al calcio anche grazie alla famiglia da sempre appassionata di sport e anzitutto da giocatore: da bambino ha infatti militato nella società oratoriana Aso Alzate, da sempre fiore all’occhiello del territorio per il forte impegno nel tema del fair play.

Arbitro dal 2012

Un’esperienza che gli ha permesso di maturare la passione per il calcio, per poi scoprire il desiderio di diventare arbitro: Raineri ha iniziato nel settembre 2012, dapprima nelle categorie provinciali, poi a livello regionale e successivamente, grazie alle sue potenzialità, è stato inserito nel progetto Talent, che seleziona i migliori arbitri delle regioni per un progetto di crescita intensiva. Percorso che nel 2019 lo ha portato a diventare giudice di gara a livello nazionale, partendo dalla categoria Eccellenza e dopo un solo anno passando alla serie D nella stagione 2020-2021. Dopo cinque anni in D, la bella notizia della promozione della serie C che porterà l’arbitro alzatese a misurarsi in gare professionistiche, di alto livello. Coltivando il sogno della Serie A e degli stadi iconici: San Siro, Maradona, Olimpico...

Un bellissimo risultato, quello dell’alzatese, che ha fatto delle sue più grandi passioni le sue professioni: gli animali e il calcio. Raineri è infatti ricercatore di servizi veterinari presso un istituto zooprofilattico sperimentale, oltre che arbitro. Due carriere apparentemente completamente diverse, ma accomunate dalla necessità di essere curiosi e di imparare a gestire le situazioni nel modo migliore. Due grandi passioni, ma anche un grande impegno per il giovane che si destreggia tra le due professioni con successo, con una carriera da arbitro in continua ascesa.