Richiesta di archiviazione. Questo quanto notificato alle parti in causa del procedimento intentato dall’ex sindaco di Grandate Monica Luraschi nei confronti di Fabio Altieri, Dario Lucca e Pierangelo Pirovano.

Richiesta l'archiviazione per la querela dell'ex sindaco Luraschi contro tre consiglieri

Il procedimento nasceva da una querela presentata in data 29 settembre 2020 dall’ex primo cittadino nei confronti dei tre consiglieri comunali a «causa delle loro condotte asseritamente diffamatorie». In particolare Luraschi si riferiva a un post pubblicato su Facebook nella pagina dei gruppi consigliari nel quale si faceva menzione di una mozione per il ritiro delle deleghe per il rapporto con le istituzioni proprio al consigliere Luraschi. L’ex sindaco aveva dunque fatto riferimento ad alcune frasi riportare dai consiglieri che riteneva diffamatorie.

Come detto, però, il procuratore della Repubblica ha richiesto l’archiviazione, rilevato che "i fatti denunciati nella querela, valutati nel complesso, non risultano avere quella idoneità offensiva e diffamatoria richiesta dal legislatore ai fini della configurabilità del reato". Non solo: "Quanto sopra rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica politica, stante l’assenza di termini insultanti e trattandosi della mera elaborazione critica di fatti noti".