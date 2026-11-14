Riconoscimenti per il locale che unisce le tradizioni di Roma e Napoli

Cinque i premi ottenuti: due premi Maestro pizzaiolo per Francesco Celestino e papà Giuseppe Celestino, un premio Chef a mamma Lella Palleschi e due riconoscimenti al locale, per l’impegno e la valorizzazione del territorio e per la miglior cucina tradizionale napoletana e romana 2026
Un motivo di orgoglio: ora sono tra le eccellenze italiane della pizza
“Da’je Peppo pizza & pasta”, il locale di Erba gestito da Francesco Celestino, insieme a papà Giuseppe e mamma Lalla. Arrivare agli Italian Excellent Awards per loro è motivo di grande orgoglio: sono un prestigioso evento dedicato all’eccellenza italiana nel mondo della pizza e della ristorazione, organizzato dall’Associazione Fatti di Farina Pizza Academy e dall’Associazione Pizzaioli Calabresi. Ideatore è Francesco Fortuna, campione del mondo di pizza, riconosciuto come miglior pizzaiolo calabrese negli anni 2024, 2025 e 2026.
Una storia giunta alla terza generazione, fatta di passione e sacrifici
A raccontare l’emozione nell’aver ottenuto i riconoscimenti è proprio il giovane Francesco, 20 anni, resco di Alberghiero e iscritto a Scienze e Tecnologie alimentari all’università:
“Sono cinque premi che per noi significano tantissimo. Raccontano la passione, il lavoro quotidiano, i sacrifici e l’amore che mettiamo in quello che facciamo. Io sono nato nel mondo della farina. Il primo è stato mio nonno materno, romano, che ha aperto la pizzeria da asporto Peppo Pizza, poi hanno continuato mamma e papà. Abbiamo avuto una pizzeria da asporto a Veduggio dal 2000 e per un periodo siamo già stati anche a Erba, a San Maurizio, poi abbiamo cambiato e dopo 16 anni siamo tornati di nuovo a Erba. Io, però, ho voluto realizzare il mio sogno di aprire un locale vero e proprio e unire le due anime della nostra famiglia: romana da parte di mamma e napoletana da parte di papà”.