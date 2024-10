Riconoscimento del Comune alle sue attività storiche

Un omaggio agli esercizi erbesi che sono stati ufficialmente riconosciuti da regione Lombardia

Quattro le realtà che sono state protagoniste della cerimonia di lunedì

Il Comune di Erba ha premiato le sue attività storiche. Prima dell’avvio della seduta consiliare di ieri, lunedì 28 ottobre, l’Amministrazione comunale ha omaggiato gli esercizi cittadini che sono stati ufficialmente riconosciuti da regione Lombardia come "Attività storiche". Si tratta di Acconciatori Lanza, Falpe, Serigrafia Bonanomi e Ceruti foto ottica.

Aziende che portano avanti tradizioni locali

"Essere qui a premiare le imprese artigiane per noi di Confartigianato è molto importante, perché vuol dire rappresentare il territorio e quello che è la Brianza - ha dichiarato Roberto Galli, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Como - Poter raccontare tante aziende del territorio che hanno saputo portare avanti questa tradizione e rappresentare il meglio il Paese Italia, ma soprattutto Erba e quelle che sono le nostre capacità, è un onore".

A consegnare l'attestato è stato Michele Riva

A consegnare il riconoscimento alle attività è stato Michele Riva, consigliere delegato al Commercio: "E’ importante sottolineare il collegamento tra artigiani e commercianti. Mi piace definire i negozi gli occhi, le luci della città. Una giornata prende inizio quando si alzano le claire dei negozi, così come si aprono gli occhi quando ci si sveglia - ha commentato - E’ importante soprattutto in un tessuto come il nostro che queste attività continuino perché sono ciò che rende viva la città e la rende sicura. Il commerciante è una “luce” sulla strada e dà sicurezza".

Insieme a lui, Luisella Ciceri, consigliere comunale e storica commerciante.

Ecco i protagonisti dei riconoscimenti

L'attestato è andato ad Acconciatori Lanza, fondata nel 1942; a Falpe, nata nel 1979; a Serigrafia Bonanomi, attiva dal 1973; a Ceruti foto ottica per i suoi cento anni.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Una targa a Elettromeccanica Galli per i suoi 70 anni

Il sindaco, Mauro Caprani, ha premiato personalmente con una targa i figli di Italo Galli, imprenditore erbese morto nel 2018, che aveva dato vita all'Elettromeccanica Galli nel 1954. Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza di figure come la sua, un vero capitano d'azienda, che con solidi valori ha saputo guidare un'impresa e saper affrontare i cambiamenti.