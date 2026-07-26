Ricrea il palco di Alfa con i Lego e il cantante lo invita nel backstage

Incontro emozionante col suo cantante preferito: Mattia Burroni, 11enne di Olgiate Comasco, e una passione sconfinata per i Lego, invitato da Alfa nel backstage del concerto a Cernobbio.

Il palco fatto di mattoncini Lego

Mattia ha avuto l’intraprendenza di ricreare, pezzo su pezzo, il palco e la scenografia dei concerti di Alfa nei palazzetti. Poi ha inviato la fotografia della sua opera. E il cantante non ha fatto attendere la sua risposta. Il ragazzino olgiatese è stato invitato nel backstage del concerto tenuto giovedì 23 luglio a Cernobbio.

L’incontro

Emozionatissimo, Mattia ha incontrato Alfa venti minuti prima che la pop star salisse sul palco. E ha ricevuto i complimenti da parte del cantante: “Il palco fatto con i Lego gli è piaciuto tantissimo. Mi ha chiamato collega, dicendomi che sono un artista”.

La sorpresa con tutta la band

Alfa ha anche chiamato a raccolta i suoi musicisti, invitando la band a riconoscersi nei vari personaggi di Lego collocati nella creazione di Mattia. Sul Giornale di Olgiate in edicola per tutta la settimana la storia completa dell’incontro tra Mattia e Alfa.