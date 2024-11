Riella si conferma una stella del karate: secondo posto ai Mondiali di Belgrado

Secondo gradino del podio mondiale di karate per il 16enne Cristian Riella, di Lipomo. Il giovane ha partecipato alla 31esima edizione dei World Karate Championship tenutisi a Belgrado dal 25 al 27 ottobre e ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria Male open di Jiyu Ippon Kumite Juniors.

Già lo scorso anno aveva vinto il bronzo in Grecia

Già lo scorso anno Riella aveva conquistato la medaglia di bronzo alla precedente edizione dello stesso campionato, che si era svolto in Grecia.

Il 16enne ha raccontato di avere affrontato questa nuova sfida con grande entusiasmo.

«Ho fatto la gara individualmente ma a questa competizione abbiamo preso parte come squadra Okinawa Como - spiega Cristian - E’ stato emozionante e mi sono impegnato molto: non mi aspettavo un risultato come questo, ma sapevo le mie potenzialità e sapevo di poter fare bene. Per questo risultato voglio ringraziare la mia famiglia perché mi ha sempre sostenuto, il mio maestro Renato Papale che ci è sempre accanto con grandissimo supporto e tutto il gruppo, perché siamo una squadra unita e bella».

La soddisfazione

Il papà Italo ha raggiunto Belgrado insieme a Cristian per fare il tifo per il giovane campione di karate.

«Devo dire che ha affrontato la gara con grande impegno ed entusiasmo: il karate, e lo sport in generale, sono una vera passione per lui. Si era preparato con grande impegno sia fisicamente che mentalmente ad affrontare una gara di questo livello - spiega - Sono contento che si alleni con un bellissimo gruppo, unito e forte, e ho fatto il tifo per lui e per tutti loro. Siamo molto orgogliosi di lui, speriamo vada avanti così, non solo con questi risultati ma anche che abbia sempre questo bellissimo entusiasmo. Ora studia al Setificio e, con qualche sacrificio ma anche con impegno, concilia studio e sport con ottimi risultati».

Ma certo non è ora il tempo per fermarsi: per Cristian è già ora di pensare alle prossime gare.