Riesce a fermarsi prima che l'auto prenda fuoco

Allarmato dal fumo, ha fatto in tempo a fermarsi prima che l'automobile sulla quale viaggiava prendesse fuoco

L'episodio

L'intervento di soccorso tecnico urgente è scattato questa mattina, sabato, alle 10.40 circa a Canzo, in via Verza, per l'incendio di un'autovettura in transito.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo ha evitato che l'incendio si propagasse ad altre vetture e alle strutture adiacenti. Non si segnalano persone coinvolte