“Riflessi di Bellezza”: nuovo appuntamento del Festival delle Emozioni

Per la quinta edizione del Festival delle Emozioni, il 21 novembre 2025, alle 20:45, il Cineteatro La Rosa di Albavilla ospiterà “Riflessi di Bellezza”, uno spettacolo teatrale autoprodotto che mette al centro storia, musica, danza e scenografia in un’unica esperienza immersiva.

Uno spettacolo che unisce storia, arte e musica

Sul palco del Cineteatro quattro donne, icone di bellezza nella storia dell’umanità, si racconteranno attraverso monologhi intensi. Ad accompagnare le parole con la danza saranno le allieve del Liceo Coreutico “Giuditta Pasta” di Como, mentre la parte musicale sarà affidata alle cantanti e ai musicisti di “Ama la Musica Ama le Donne”. L’impatto visivo sarà arricchito dalle scenografie realizzate dagli studenti della sezione scenografia del Liceo “F. Melotti” di Cantù.

Il ricavato dello spettacolo sarà destinato alla gestione dei servizi “IL POSTO SICURO” e Sportello “V.I.T.A.” di Familiarmente Noi Onlus, realtà impegnata nel sostegno e nella tutela dei minori e delle famiglie. L’evento conferma la vocazione del Festival a unire arte, comunità e solidarietà, valorizzando i giovani talenti del territorio.

I biglietti saranno disponibili anche in cassa al costo di 15 euro, per maggiori informazioni contattare l’associazione tramite la mail familiarmentenoi@gmail.com.