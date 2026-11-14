Rigamonti si gioca il titolo italiano

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Valtellina ECOgreen, il titolo italiano si decide a Sondrio: Matteo Rigamonti, di Cantù, a 10 punti da Nicola Ventura nella finale del Campionato italiano Energie Alternative.

La gara

Nella giornata di oggi, sabato 14 novembre, Matteo Rigamonti del Team LarioEcoRacers – Scuderia del Lario, partirà per il 7° Valtellina ECOgreen, la gara conclusiva del Campionato Italiano Energie Alternative, organizzata dall’Automobile Club Sondrio nell’anno del suo centenario. Rigamonti arriva in Valtellina secondo in classifica Piloti con 52,5 punti, 10 punti dietro al leader Ventura che invece ha 62,5: la sfida per il titolo si risolve in questa gara.

Il commento

Ha raccontato il pilota canturino:

«Correrò con il nuovo navigatore Fabio Zanfrini su una Changan Deepal S05 fornita da Clerici Auto, concessionaria comasca e partner del team. Per me è un ritorno su strade che conosco bene: nel 2023 l’ho vinta con la coppa Green Challenge, e nel 2024 sono salito di nuovo sul podio al secondo posto».

La classifica

La classifica assoluta Piloti dopo l’ECOdolomitesGT vede Ventura in testa, Rigamonti secondo e Pietro Gasparri terzo con 35 punti. Con un massimo di 25 punti a disposizione, Gasparri non può più raggiungere la vetta e il titolo italiano si decide fra i primi due. La finale assegna 25 punti al vincitore e poi 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 fino al decimo posto, quindi il distacco può essere recuperato ma solo a condizioni precise.

«I numeri non sono propriamente dalla nostra parte, ma le possibilità di vittoria ci sono e sono assolutamente concrete. Le alternative sono queste: noi vinciamo e il nostro avversario si classifica dalla quarta posizione in giù, o noi arriviamo secondi e lui dalla settimana posizione in poi, oppure arriviamo terzi e lui dall’ottava in giù, oppure, come ultima possibilità, arriviamo quinti e il nostro avversario si classifica decimo o rimane fuori dai punti».

LarioEcoRacers è il team della Scuderia del Lario di Como dedicato alle competizioni di regolarità e consumo per veicoli a energia alternativa. L’equipaggio partecipa al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport e alla FIA Eco Rally Cup. Il progetto è sostenuto da Clerici Auto SpA, Sacchi di Rigamonti Srl, Il Quadrifoglio Centro Assistenza Pneumatici, B-Elettrica di Bacchetti Luca, GPSBRIANZA Discovery, e Monster Grafica Srl.