Rimozione della gru: chiusa via Murazzo

E' in programma lunedì 6 luglio dalle 5.30 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori

Deve essere rimossa la gru usata all’interno del cantiere per la realizzazione del parcheggio nel piazzale Cervi: chiusa via Murazzo a Cantù.

L’intervento

A seguito dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio in corso di realizzazione nel piazzale Cervi, l’impresa dovrà procedere allo smontaggio e alla rimozione della gru istallata nel suddetto cantiere. Per garantire lo svolgimento dei lavori, la sicurezza e l’incolumità delle maestranze presenti, si rende indispensabile la chiusura al traffico veicolare della via Murazzo, nel tratto compreso tra la via Lepanto e la via Manzoni lunedì 6 luglio dalle 5.30 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori. Eccezione solo per i residenti e i mezzi d’opera e sicurezza. E’ inoltre prevista l’inversione del senso di marcia in via Roma, con obbligo di svolta a destra, giunti in piazza Garibaldi, verso via Ariberto.