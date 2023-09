Rimpatriata per la quinta "E" del Caio Plinio del 97/98 a 25 anni dal diploma

Anche in questo 2023, puntuale, è arrivata l’annuale rimpatriata della classe quinta "E" del Caio Plinio anno scolastico 1997/98. Quest’anno dal sapore particolare, dato che si festeggiavano i 25 anni dal diploma.

Allegria e nostalgia

Per ovvie e diverse ragioni, non tutti hanno potuto prender parte alla rimpatriata, ma i 18 presenti, nonostante i capelli in meno, così come le rughe e i chili in più, hanno rivangato con piacere i bei momenti spensierati della scuola, tra la gita di cinque giorni a Berlino e gli esami di maturità, passando per le immancabili imitazioni dei professori e del preside Antonio Di Martino. Ovviamente si parla di persone abbondantemente oltre i 40 anni, ragion per cui si è dovuto fare i conti anche con alcuni problemi personali, ma nel complesso la serata è stata decisamente entusiasmante e carica di allegria.

Qui di seguito la lista partecipanti, in rigoroso ordine alfabetico: Arnaboldi Gianluigi - Baldassa Daniela - Bettoldi Debora - Boccardo Martina - Castelnuovo Nicola - Del Grosso Marco - Di Stefano Laura - Finazzi Laura - Gini Cristina - Iannone Antonio - La Giglia Tiziana - Malaspina Cristina - Monti Elena - Peduzzi Bruno - Ponte Fabio - Saldarini Simone - Santamaria Giovanni - Vimercati Piermario

I deux ex machina

“In questi 25 anni - afferma Antonio Iannone - non ci siamo mai persi di vista, anche grazie alla chat di classe, ritrovandoci quasi regolarmente ogni anno. Ed è bello constatare che, nonostante l’incedere degli anni, i rapporti siamo rimasti pressoché immutati. Personalmente non potrò mai dimenticare l’evento del 2015, organizzato in mio onore prima della partenza per Aruba. Certamente, e lo dico con una punta di orgoglio, per far ciò è necessario avere uno o più compagni che fungano da catalizzatori, e la quinta E ne ha addirittura due”.

Una della quali è Cristina Malaspina, che spiega: