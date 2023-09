Rinasce un sentiero per ricordare il pilota di canadair morto

In Valle Bova è "rinato" un sentiero per ricordare Matteo Pozzoli, il pilota di canadair scomparso in un incidente lo scorso 27 ottobre mentre stava spegnendo un incendio a Linguaglossa, in Sicilia.

Un sentiero per ricordare il pilota Matteo Pozzoli

A riscoprire e ridare vita a questo tracciato, chiamato ora "Ül sentë del Troz" proprio rifacendosi al soprannome del pilota di Erba, è Simone Pozzoli, fratello di Matteo oltre che dell’ex sindaco Filippo Pozzoli.

"E' un breve percorso utilizzato sino agli anni Sessanta per raggiungere “l’éra di Muntórfan” e i suoi castagni secolari ormai abbandonati e morti – ha raccontato Simone, accompagnatore di media montagna insieme alla compagna e collega Barbara Carta – Invaso dai rovi e dalla foresta di bassa quota, questo luogo è rimasto chiuso in se stesso per oltre mezzo secolo, anche se in realtà i vecchi conoscitori della valle ricordavano perfettamente il luogo. Proprio la settimana prima che mio fratello morisse, gironzolando con Gigi Fumagalli della Capanna Mara, avevo intravisto una mezza traccia di questo sentiero, che parte sulla sponda destra idrografica della Bova, a circa 50 metri dalla piccola staccionata in legno, poco dopo il primo cartello posizionato da Rotary e Comune dopo i lavori di ripristino della valle".

