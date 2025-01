Rinnovo del tesseramento al Cai nella sede in via del Ponte

Aperto il rinnovo del tesseramento al Cai di Olgiate Comasco.

Aperto il tesseramento al nuovo anno

Come informa il sodalizio retto da Luigi Monti, è possibile rinnovare l'iscrizione al Cai, sottosezione di Olgiate Comasco, per l'anno 2025. I bollini sono disponibili nella sede di via del Ponte.

Quando rinnovare la tessera

”Vi aspettiamo in sede”, l’invito dell’associazione attiva con un programma di escursioni, gite e iniziative all’insegna della convivialità. La sede è aperta nelle serate di mercoledì e venerdì.

L'omaggio ai soci

Passando in sede per iscriversi o rinnovare la tessera del Cai, i soci riceveranno il calendario tascabile delle gite ufficiali programmate per la nuova annata sociale.