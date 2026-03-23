Rinnovo e risanamento della tratta Arosio-Erba: attenzione alle modifiche alle corse dei treni

Rinnovo e risanamento della tratta Arosio Erba sulla linea Seveso-Asso di Ferrovienord: lavori al via lunedì 30 marzo, proseguiranno fino al 28 giugno.

Attenzione alle modifiche alla circolazione

Le opere, svolte con cadenza periodica (ogni 20-30 anni), sono svolte per mantenere efficienza e sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria.

I lavori prevedono la sostituzione di rotaie e traverse attraverso l’utilizzo di un treno rinnovatore e la sostituzione del pietrisco della massicciata grazie all’utilizzo del treno risanatore. Il treno rinnovatore occupa circa 60 persone/notte per una produzione massima di circa 1 km a notte. Il treno risanatore impegna fino a 15 persone/notte e sostituisce fino a 250 metri di massicciata. Le lavorazioni si svolgono prevalentemente in orario notturno per limitare le modifiche al servizio ferroviario lungo la tratta. Le operazioni di carico e scarico dei materiali di questi due treni vengono svolte invece in orario diurno presso il terzo binario della stazione di Erba e i binari tronchi della stazione di Merone.

Ferrovienord ha fatto sapere di “voler adottare tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente nelle tratte interessate dai lavori”.

Le lavorazioni in questo periodo richiedono l’interruzione notturna della circolazione dalle 22 alle 5 sulla tratta Arosio-Asso e comportano in fase diurna una riduzione di capacità dell’infrastruttura dovuta ai lavori. Per questo, la circolazione della linea R16 Milano-Asso subirà alcune modifiche: le corse Milano Cadorna-Asso circoleranno fra Milano e Asso con lievi rimodulazioni d’orario; le corse Milano Cadorna-Erba circoleranno fra Milano e Merone. Fra Merone ed Erba saranno sostituite da bus.

Nel periodo dei lavori, sulla linea R16 Milano-Asso le corse con origine destinazione Erba circoleranno fra Milano e Merone. Fra Erba e Merone saranno sostituite da bus.

Le corse Milano-Asso circoleranno regolarmente per l’intero tragitto, con lievi variazioni d’orario nella tratta Inverigo-Asso. Faranno eccezione i treni 1665 (Milano Cadorna 17.39-Asso 19.01), 2676 (Asso 19.03-Milano Cadorna 20.23), 685 (Milano Cadorna 21.09-Asso 22.30), che circoleranno fra Milano Cadorna e Merone/Mariano Comense e saranno sostituiti da bus fra Merone/Mariano Comense e Asso.

Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info Point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio le trasformazioni in atto. Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni Ferrovienord è sempre possibile inviare una segnalazione tramite il sito https://www.ferrovienord.it/ segnalazioni-e-reclami/. Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info Point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio le trasformazioni in atto.

L’Info Point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, dal 20 marzo al 3 aprile sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì negli orari 8.30-12.30. Dal 7 aprile sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì negli orari 8.30 – 12.30 e 13.30-16.30.