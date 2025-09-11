Rinvenuto un ordigno bellico nel parco Spina Verde a Lipomo

L’intervento dei Vigili del fuoco per la segnalazione: un ordigno bellico è stato rinvenuto nella Valbasca, a Lipomo.

Ordigno bellico della Seconda guerra mondiale

Nella serata di ieri, mercoledì 10 settembre, i Vigili del fuoco della sede centrale del Comando di via Valleggio sono intervenuti in Valbasca, all’interno del parco Spina Verde, a Lipomo: era stata segnalata la presenza di un ordigno bellico. Insieme alla Polizia di Stato hanno constatato il riferimento di un ordigno bellico, ragionevolmente un mortaio al fosforo risalente alla Seconda guerra mondiale.

Non si sa ancora se sia stata abbandonata o riemersa con le forti piogge dei giorni scorsi. Oggi, giovedì 11 settembre, gli artificieri provvederanno alla specifica.