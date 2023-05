Cantù, una vivace cittadina nota per la sua passione per l'arte e la creatività, si apprestava ad accogliere un evento unico: "Coloriamo Cantù".

Rinviato il progetto "Coloriamo Cantù" a causa del maltempo

Coloriamo Cantù in programma per sabato 13 maggio in Piazza Garibaldi è rimandato a data da destinarsi, causa maltempo. Le piogge previste per la giornata di sabato rendono infatti, inattuabile l'iniziativa, che avrebbe previsto la realizzazione di un grande disegno sull'intera superficie della Piazza, eseguito dall’artista Silvia Mauri e colorato dai bambini canturini.

Non appena sarà individuata la nuova data verrà comunicata alla cittadinanza.