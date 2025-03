Rinviato l'incontro pubblico sul Museo del Mobile e del Merletto di Cantù.

La data prevista

L’incontro pubblico di presentazione del progetto MoMe – Museo del Mobile e del Merletto di Cantù, era stata inizialmente prevista per sabato prossimo 29 marzo. E' tuttavia stata rinviata a sabato 12 aprile, sempre alle 10.30, presso il Salone dei Convegni di Cantù, piazza Marconi, a causa di un sopraggiunto impegno istituzionale di rilievo nazionale che coinvolge il sindaco Alice Galbiati.

Il concomitante evento

Cantù Arena S.p.A, in collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Cantù, è tra i candidati alla diciannovesima edizione del “Premio ASI Sport & Cultura”, prestigioso riconoscimento promosso da ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane. La cerimonia di proclamazione del vincitore si terrà proprio sabato 29 marzo alle 15 a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, del Presidente e AD dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri e Antonella Baldino, e del presidente di ASI, Claudio Barbaro. Alla cerimonia parteciperà anche il primo cittadino di Cantù.

L'obiettivo dell'incontro sul MoMe

L’incontro sul MoMe sarà l’occasione per illustrare i contenuti del progetto, le sue ricadute sul territorio e il percorso che ha portato all'aggiudicazione del Bando Emblematici Maggiori, con il riconoscimento di importanti contributi da parte di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Provincia di Como.